Глава Карелии испытал невероятные впечатления от поездки на коньках по озеру (ВИДЕО)

Артур Парфенчиков покатался на коньках по озеру и рассказал, как это здорово.

На своей странице в соцсети Артур Парфенчиков опубликовал видео, на котором запечатлел, как он катается на коньках по озеру.

«Уникальную возможность нам дает природа в январе – покататься по нашим прекрасным озерам. Но лучше далеко от берега, конечно, не отъезжать. Но это здорово! Просто испытываешь невероятные впечатления, поэтому пользуйтесь тем, что дает нам наша природа. Всем хорошего воскресенья, здоровья и счастья», - сказал глава.