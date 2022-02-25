Глава Карелии: «Я не знаю, как прежний руководитель района смотрит в глаза своим землякам»

Расселение аварийного жилья в Сегежском районе Карелии много лет почти не проводилось по вине местной администрации, считает глава республики Артур Парфенчиков.

Об этом он заявил сегодня на совещании правительства по вопросам социально-экономического развития района.

«Мы по второму этапу программы в Сегежском районе расселяли 18 квартир, в то время как в Суоярвском районе, который гораздо меньше — сотни квартир. Я не знаю, как прежний руководитель (района — прим. ред.) смотрит в глаза своим землякам… После 1 января 2017 года, уж извините за выражение, пришлось просто дать ускорение в весьма нелицеприятном тоне. Хотя работа у нас получилась только с новой администрацией. После 1 января 2017 года признан аварийным 161 многоквартирный дом, в котором проживает почти 2,5 тыс. человек. Вот и сравните», — сказал Парфенчиков.