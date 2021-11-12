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Глава Карелии: «Мы должны людям дать ощущение какой-то свободы»

Новости. Общество
13:14, 16 Декабря 2021
фото: © Маргарита Саакова / newstracker.ru

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Ослабление антиковидных ограничительных мер в Карелии позволит создать у населения ощущение праздника, считает глава республики Артур Парфенчиков.

Об этом он заявил сегодня на совещании с правительством.

«Последние 10 дней мы получили определенный заряд оптимизма, что в эти дни, через неделю мы можем максимально ослабить ограничительные меры. Это тоже вопрос общественного здоровья. Пандемия опасна не только самим вирусом. Мы должны людям дать ощущение праздника, какой-то свободы, Нового года. Хорошо, что в этом году у нас есть такая возможность. И у нас эта возможность есть благодаря значительной, большей части жителей, которые пошли и сделали вакцинацию», — сказал губернатор.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
German
2021-12-16 14:47:00
Как то уже и утомил своими метаниями .
Житель Карелии
2021-12-16 14:04:05
Вона оно как, Петрович! Спасибо тебе барин за свободу, вовеки не забудем! А если серьезно, то не забудем и не простим!
Вася
2021-12-16 14:01:16
Терпеть то мы любим)
родитель
2021-12-16 13:56:36
Ощущение власть может дать, но свободы, а тем более праздника от них не дождаться.
Сергей
2021-12-16 13:51:58
Свобода отчего , от денег , от образования , от достойного уровня жизни . Что он постоянно говорит , никто не понимает . В каком измерении живёт тоже .
Hовый
2021-12-16 14:16:51
Сергей, свобода от либероидных нытиков
кир
2021-12-16 13:31:18
Свобода ассоциируется со смутой у наших людей. :) И ещё, - анархия - мать порядка. :)
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