Глава Карелии: «Мы должны людям дать ощущение какой-то свободы»

Ослабление антиковидных ограничительных мер в Карелии позволит создать у населения ощущение праздника, считает глава республики Артур Парфенчиков.

Об этом он заявил сегодня на совещании с правительством.

«Последние 10 дней мы получили определенный заряд оптимизма, что в эти дни, через неделю мы можем максимально ослабить ограничительные меры. Это тоже вопрос общественного здоровья. Пандемия опасна не только самим вирусом. Мы должны людям дать ощущение праздника, какой-то свободы, Нового года. Хорошо, что в этом году у нас есть такая возможность. И у нас эта возможность есть благодаря значительной, большей части жителей, которые пошли и сделали вакцинацию», — сказал губернатор.