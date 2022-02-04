Глава Карелии: «Мы много упустили в развитии зимних видов спорта в республике»

После победы Александра Большунова на Олимпиаде Артур Парфенчиков оценил перспективы карельского спорта.

Золото Большунова и серебро Спицова в скиатлоне на Олимпийских Играх в Пекине стали поводом для развернутого поста главы Карелии в соцсети. Артура Парфеникова «задело» то, что во время репортажа комментаторы постоянно упоминали регионы страны, подарившей всей России новых героев - Брянщину, где начинал свой спортивный путь к Олимпу Александр, и Вологодчину, малую Родину Дениса.

«Конечно, и мы помним, как особенно переживали, как радовались победе нашего земляка Владислава Ларина, уроженца Олонецкого района, на недавних летних Олимпийских играх. А я хорошо помню, как в 1984 году, переживал за сортавальца Сергея Хлебникова на Олимпиаде в Сараево. Две серебряные медали нашего легендарного конькобежца, в честь которого мы обязательно построим современный конькобежный каток в Сортавале, принесли и радость, и легкую горечь от упущенного золота, до которого не хватило совсем немного», - пишет руководитель республики на своей странице в соцсети.

По словам Парфенчикова, мы много упустили в развитии зимних видов спорта в республике за последние десятилетия, включая и 70-е, 80-е годы прошлого столетия.

«Уже тогда нам, карельским конькобежцам, к примеру, не имея искусственного льда, было очень сложно конкурировать со сверстниками из многих регионов СССР, которые с раннего возраста могли по девять месяцев в году тренироваться на хорошем льду», - отметил глава Карелии.

Артур Парфенчиков напомнил, что сегодня у нас есть единственное на Северо-Западе России федеральное училище олимпийского резерва. Глава Карелии уверен, среди учеников училища будут и новые российские герои-олимпийцы.

«Но очень хочется, чтобы через пару олимпийских циклов мы слышали от комментаторов и благодарность в адрес Карелии за воспитание новых чемпионов, что называется, с первых шагов в спорте. Для этого нам надо в кратчайшие сроки построить новые современные катки, трассы, трамплины. Нам надо дать возможность нашим пацанам и девчонкам достойные условия для того, чтобы они воплотили в реальность свои самые дерзкие олимпийские мечты!» - пишет руководитель республики.

Напомним, сегодня в Пекине россияне завоевали в скиатлоне сразу две медали. Так, Александр Большунов стал первым, преодолев дистанцию в 30 километров за 1 час 16 минут 9,8 секунд. На 1 минуту 11 секунд от него отстал Денис Спицов. Он завоевал серебряную медаль.