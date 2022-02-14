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Глава Карелии: «Мы не можем бесконечно расширять Петрозаводск»

Новости. Общество
12:03, 16 Февраля 2022
фото: Артур Парфенчиков / ВК © скриншот трансляции

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Артур Парфенчиков заявил, что власти должны развивать пригороды Петрозаводска, чтобы не приходилось интенсивно застраивать карельскую столицу.

Жители Петрозаводска устали от городской среды и готовы переехать за город, если там будут созданы условия для жизни. Об этом сообщил Артур Парфенчиков на совещании по социально-экономическому развитию Прионежcкого района.

«Мы не можем бесконечно расширять Петрозаводск», — заявил он.

По оценке Парфенчикова, развитие пригородных территорий будет способствовать разгрузке Петрозаводска.

«Люди хотят жить ближе к природе», — пояснил он.

Ранее Артур Парфенчиков заявлял, что в Прионежье следует создать условия для любителей загородной жизни, которые готовы переехать из Петрозаводска.

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Комментарии

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Изя
2022-02-16 12:56:50
Думаю , что лучший выход здесь уйти Главе РК в отставку , раз за пять лет так и не удалось ему поднять регион с колен )))) :)
Беня
2022-02-16 12:55:33
Почему?
В столице нашей Родины городе-герое Москва уже сейчас проживает 17,5 млн народу. И она еще нормально себе расширяется, так шо у нас еще 17 миллионов народу в запасе под это самое расширение, расширяйся- не хочу
Хочешь в ширину - пажалста, не хочешь в ширину, ну тогда в высоту - пажалста. Надо только иметь мало-мальски прагматичную политическую волю
Лично я сторонник малоэтажной и куркульско-индивидуальной застройки, я считаю шо человейники это "нихт гут", хотя это где-то человейники могут иметь смысл
А вообще, мне так кажется, жизнь на лоне природы не сильно противоречит расширению города. У наших геополитических врагов зарубежных партнеров очень (можно потыкать в гугл стрит вью и посмотреть своими глазами) очень большая малоэтажная застройка, ее дофига и больше, у них небоскребы преимущественно в даунтаунах
А насчет разгрузки города - дык надо строить регулярно работающий общественный транспорт, общественные парковки, развязки, объездную и тракстопы на подъездах к городу. И пускать в город грузовики только для погрузки- разгрузки. Нарушителей (как тракдрайверов и их работодателей) жестко сношать
Апельсин
2022-02-16 12:52:18
поздно спохватился. Вы уже так доуправляли, что примерно 50% населения этого гиблого края в ПТз живет.


Сначала угробили все в районах, а теперь типа вспохватились
Изя
2022-02-16 12:58:58
Апельсин, надо уйти ему в отставку , тогда и населению региона никуда перезжать не надо ))) :)
Апельсин
2022-02-16 13:05:55
Изя, это не решит проблему, она комплексная
Никита
2022-02-16 12:34:02
Сначала засрали город от снега и грязи , точечными постройками и заборами ,теперь рвем когти за город . Жуть .
кир
2022-02-16 12:27:56
Самобытные не могут без московских денег. Здесь и финская оккупация не нужна.
экcперд
2022-02-16 12:21:00
Не надо вширь, надо ввысь. Делов то
Изя
2022-02-16 12:47:25
экcперд, указ 78 на лбу написан )))
Os
2022-02-16 12:14:10
Кто мешает застраивать Новую Вилгу или ММС?
Гость
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