Глава Карелии: «Мы не можем бесконечно расширять Петрозаводск»

Артур Парфенчиков заявил, что власти должны развивать пригороды Петрозаводска, чтобы не приходилось интенсивно застраивать карельскую столицу.

Жители Петрозаводска устали от городской среды и готовы переехать за город, если там будут созданы условия для жизни. Об этом сообщил Артур Парфенчиков на совещании по социально-экономическому развитию Прионежcкого района.

«Мы не можем бесконечно расширять Петрозаводск», — заявил он.

По оценке Парфенчикова, развитие пригородных территорий будет способствовать разгрузке Петрозаводска.

«Люди хотят жить ближе к природе», — пояснил он.

Ранее Артур Парфенчиков заявлял, что в Прионежье следует создать условия для любителей загородной жизни, которые готовы переехать из Петрозаводска.