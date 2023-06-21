Глава Карелии: «Мы помним»

Артур Парфенчиков напомнил о трагическом дне в истории России.

На своей странице в социальной сети глава республики Артур Парфенчиков рассказал об одном из самых трагических дней в истории нашей страны.

«Думаю, многие поймут, что означает надпись на бомбе „Russische Eier“. Сотни таких снарядов обрушатся на наши города и села 22 июня 1941 года. Впереди — 1418 страшных дней. И Великая Победа», — написал руководитель региона.

«Мы помним», — отметил Артур Парфенчиков.