Глава Карелии: «Мы помним»

Артур Парфенчиков напомнил о трагическом дне в истории России.
На своей странице в социальной сети глава республики Артур Парфенчиков рассказал об одном из самых трагических дней в истории нашей страны.
«Думаю, многие поймут, что означает надпись на бомбе „Russische Eier“. Сотни таких снарядов обрушатся на наши города и села 22 июня 1941 года. Впереди — 1418 страшных дней. И Великая Победа», — написал руководитель региона.
«Мы помним», — отметил Артур Парфенчиков.
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