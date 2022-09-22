Глава Карелии начал день с молитвы и посадки деревьев

Артур Парфенчиков отметил, что важнейший для него день начался с молитвы в Екатерининском храме и посадки деревьев в родной школе.

«Важнейший для меня день сегодня начал с посещения могилы родителей, молитвы в Екатерининском Храме. А затем в родной 17-й школе вместе с однокашниками — Владимиром Любарским и Ларисой Подсадник — высадили на аллее выпускников саженцы карельских берез», — рассказал глава региона на своей странице в соцсети.

Артур Парфенчиков поведал о школьной традиции, существующей 12 лет. Гимназисты высаживают пихты, дубы, ели и даже розы.

«Надеюсь, наши карельские березы тоже приживутся», — написал глава республики.