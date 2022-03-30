Глава Карелии наградил гендиректора «Кареллеспрома» Почетной грамотой республиканского правительства

Бывший топ-менеджер «Сегежа Групп» Игорь Сапунков удостоен награды карельских властей за «многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и заслуги в развитии лесопромышленного комплекса».

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о награждении Почетной грамотой республиканского правительства генерального директора лесопромышленной холдиновой компании «Кареллеспром» Игоря Сапункова. Как отмечается в губернаторском распоряжении, гендиректор «Кареллеспрома» награжден этой грамотой за «многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и заслуги в развитии лесопромышленного комплекса».

Напомним, бывший топ-менеджер «Сегежа Групп» Игорь Сапунков возглавил компанию в 2020 году, после того как у «Кареллеспрома» появился новый совладелец. Осенью 2019 года республиканское правительство продало почти 44% акций лесопромышленного холдинга компании «Карелия Палп», которая стала его вторым крупным собственником вместе с «Сегежа Групп». В «Сегежа Групп» Игорь Сапунков занимал пост вице-президента компании.