Глава Карелии: «Налоговые поступления от туризма в республике выросли на 70%»

Артур Парфенчиков рассказал о динамичном развитии туризма в республике.

На пресс-конференции, посвященной проходящим сейчас дням Карелии на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, Глава республики Артур Парфенчиков рассказал о перспективах развития туризма в регионе и о том, что уже сделано.

Артур Парфенчиков напомнил, что Карелия всегда была краем, привлекающим туристов. Сегодня же к республике особенно нарастает интерес среди любителей отдыха. Помимо известнейших природных богатств, республика славится культурным наследием — в Карелии были сохранены не только руны, составившие эпос «Калевала», но и основной комплекс былин, донесших сквозь века дух древнерусского государства.

По данным Росстата, туристический трафик в Карелию за последние годы увеличился вдвое. Так, только в прошлом году республику посетили полтора миллиона туристов, в нынешнем же ожидается до 1,7 миллионов отдыхающих. В целом же налоговые поступления от туризма в Карелии привели к росту экономики- в 2022 году налоговые поступления составили 400 млн рублей, что на 70% больше, чем в 2021 году.

По словам руководителя региона, туризм создает порядка 3% внутреннего регионального продукта. Но косвенными свидетельствами уверенного роста числа туристов являются и экономические показатели в других отраслях.

Так, за полтора года объем услуг, оказываемых общепитом, вырос в полтора раза. Объем розничной торговли в Карелии растет выше, чем в среднем по РФ: в прошлом и нынешнем году его рост составил порядка 107%. Увеличение числа самозанятых также стало следствием в том числе того, что многие жители Карелии стали развивать туризм.

Целый ряд других показателей говорит о том, что Карелия становится все более привлекательной для туристов. И, соответственно, увеличение туристического потока оживляет и разгоняет попутные отрасли, являясь настоящим драйвером для экономики региона.

По словам Артура Парфенчикова, в Карелии на конец октября 2023 года было открыто 835 объектов размещения. Количество мест благодаря реализации в Карелии национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, увеличилось за последнее время на 2 тысячи. Сейчас в республики могут одновременно размещаться почти 20 тысяч туристов.

При этом, как отметил руководитель региона, в Карелии по-прежнему не хватает мест размещения, из-за чего стоимость проживания в республике является достаточно дорогой.

«Только за минувший год мы на 8% увеличили количество мест размещения. Тем не менее, впереди много работы. Сейчас есть целый ряд крупных проектов: в частности, в Петрозаводске строятся три гостиницы, в Сегеже ввели первую в нашей Арктике четырехзвездочную гостиницу, в Приладожье есть целый ряд проектов, под Петрозаводском. При этом мы будем продолжать поддержку глэмпингов, развивать агротуризм», — сказал Артур Парфенчиков, отметив, что в числе первоочередных задач, помимо увеличения мест размещения на севере республики, стоят также инфраструктура услуг и состояние некоторых дорог, в первую очередь на том же севере региона.

«Карелия — уникальное место для круглосезонного туризма. Она прекрасна летом, но мы видим, сколько нужно еще сделать для презентации отдыха в регионе в зимний период», — заметил Глава Карелии, напомнив, как благодаря поддержке Президента РФ была проложена дорога к одной из жемчужин русского севера — острову Кижи, позволив увеличить число туристов на нем в зимний период.