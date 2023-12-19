Реклама

Будущие новоселы района «Talojarvi. Город у воды» получают ключи от квартир «под елочку»
Сегодня 17:39
Леонид Белуга: «В новогоднем конкурсе от гипермаркета "Сигма"победила идея геймификации»
Сегодня 17:54
Непогода обрушится на Карелию в среду
Сегодня 17:40
Страшное землетрясение произошло в соседней с Россией стране
Сегодня 12:16
В ГИБДД рассказали подробности инцидента с пенсионеркой на оживленном пешеходном переходе в Петрозаводске
Сегодня 10:35

Глава Карелии: «Налоговые поступления от туризма в республике выросли на 70%»

Новости. Экономика
21:55, 19 Декабря 2023
фото: © Скриншот из видео: Пресс-центр ТАСС / VK

Новости партнеров

Артур Парфенчиков рассказал о динамичном развитии туризма в республике.

На пресс-конференции, посвященной проходящим сейчас дням Карелии на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, Глава республики Артур Парфенчиков рассказал о перспективах развития туризма в регионе и о том, что уже сделано.

Артур Парфенчиков напомнил, что Карелия всегда была краем, привлекающим туристов. Сегодня же к республике особенно нарастает интерес среди любителей отдыха. Помимо известнейших природных богатств, республика славится культурным наследием — в Карелии были сохранены не только руны, составившие эпос «Калевала», но и основной комплекс былин, донесших сквозь века дух древнерусского государства.

По данным Росстата, туристический трафик в Карелию за последние годы увеличился вдвое. Так, только в прошлом году республику посетили полтора миллиона туристов, в нынешнем же ожидается до 1,7 миллионов отдыхающих. В целом же налоговые поступления от туризма в Карелии привели к росту экономики- в 2022 году налоговые поступления составили 400 млн рублей, что на 70% больше, чем в 2021 году.

По словам руководителя региона, туризм создает порядка 3% внутреннего регионального продукта. Но косвенными свидетельствами уверенного роста числа туристов являются и экономические показатели в других отраслях.

Так, за полтора года объем услуг, оказываемых общепитом, вырос в полтора раза. Объем розничной торговли в Карелии растет выше, чем в среднем по РФ: в прошлом и нынешнем году его рост составил порядка 107%. Увеличение числа самозанятых также стало следствием в том числе того, что многие жители Карелии стали развивать туризм.

Целый ряд других показателей говорит о том, что Карелия становится все более привлекательной для туристов. И, соответственно, увеличение туристического потока оживляет и разгоняет попутные отрасли, являясь настоящим драйвером для экономики региона.

По словам Артура Парфенчикова, в Карелии на конец октября 2023 года было открыто 835 объектов размещения. Количество мест благодаря реализации в Карелии национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, увеличилось за последнее время на 2 тысячи. Сейчас в республики могут одновременно размещаться почти 20 тысяч туристов.

При этом, как отметил руководитель региона, в Карелии по-прежнему не хватает мест размещения, из-за чего стоимость проживания в республике является достаточно дорогой.

«Только за минувший год мы на 8% увеличили количество мест размещения. Тем не менее, впереди много работы. Сейчас есть целый ряд крупных проектов: в частности, в Петрозаводске строятся три гостиницы, в Сегеже ввели первую в нашей Арктике четырехзвездочную гостиницу, в Приладожье есть целый ряд проектов, под Петрозаводском. При этом мы будем продолжать поддержку глэмпингов, развивать агротуризм», — сказал Артур Парфенчиков, отметив, что в числе первоочередных задач, помимо увеличения мест размещения на севере республики, стоят также инфраструктура услуг и состояние некоторых дорог, в первую очередь на том же севере региона.

«Карелия — уникальное место для круглосезонного туризма. Она прекрасна летом, но мы видим, сколько нужно еще сделать для презентации отдыха в регионе в зимний период», — заметил Глава Карелии, напомнив, как благодаря поддержке Президента РФ была проложена дорога к одной из жемчужин русского севера — острову Кижи, позволив увеличить число туристов на нем в зимний период.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.12.2023, 12:01
Финны массово записались к стоматологам и парикмахерам в Сортавале
16.12.2023, 08:30
Карельскую деревню с необычным расположением домов признали одной из самых живописных в России
15.12.2023, 22:00
Метеоролог объяснил, почему пришедший в Россию циклон получил название «Ваня»
13.12.2023, 22:00
Цены на отдых в популярной среди россиян стране рухнули вниз
14.12.2023, 16:47
Жители Карелии рассказали, насколько их волнует закрытие границы с Финляндией
18.12.2023, 10:45
Молодой ученый из Карелии нашел способ уменьшить вред от форелевых хозяйств

Чтиво

15.12.2023 14:36
Уроки выживания
«Ты не пройдешь!» или как работают банковские системы безопасности
Все мы помним из фильма «Властелин колец» встречу волшебника Гэндельфа и опасного противника в лице огненного демона Балгора в подземелье Мории.
«Карелия Палп»: заинтересовывать профессией можно еще до школы
16.11.2023 09:08
«Мы не сидели, не плакали и не ждали смерти. Мы проживали свою жизнь»
03.11.2023 10:34
архив чтиво

Медиа

И холод нипочем: в минувшие выходные в столице Карелии прошел масштабный фестиваль KareliaSkiFest
18.12.2023 15:43
все фото и видео
© 2003—2023 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.