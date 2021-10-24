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Глава Карелии напомнил безработным о возможности стать бизнесменами

Новости. Общество
13:35, 24 Октября 2021
фото: © Артур Парфенчиков / ВК

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Благодаря новой мере поддержки безработных 9 человек в республике получили по 100 тысяч рублей на развитие бизнеса.

Глава Карелии Артур Парфенчиков напомнил о новой мере поддержки безработных — она начала действовать с сентября этого года и предоставляется тем, кто решил стать предпринимателем в качестве самозанятого и защитил бизнес-план.

«За первый месяц субсидию в размере 100 тысяч рублей уже получили 9 человек. Направления их деятельности разные: обучение иностранному языку, прокат и ремонт электрооборудования, производство игр для детей, изготовление изделий из глины. Или, например, строительство и ремонт — именно в этой сфере работает Олег Матюхин из Питкяранты. Заявок от земляков хватает: построить дом или баню, установить забор, отремонтировать пол, кровлю и т. д. Да и опыт у Олега большой — более 30 лет в строительной отрасли», — рассказал о первых итогах реализоции новых мер поддержки безработных Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Глава Карелии напомнил, что получить субсидию в размере до 250 тысяч рублей могут безработные в возрасте до 25 лет на открытие своего первого бизнеса., а также безработные, планирующие начать бизнес в сельском хозяйстве или сфере производства, женщины с несовершеннолетними детьми, люди с инвалидностью, предпенсионного возраста, пенсионеры.

За более подробной информацией заинтересованным лицам Артур Парфенчиков предложил обращаться Агентства занятости по месту жительства.

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Комментарии

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Русский
2021-10-24 14:00:48
А еще нытикам
Саныч
2021-10-24 15:14:52
Русский, да не ной уже.
Кир
2021-10-24 15:31:55
Саныч, не пей в выходной, козленочком станешь. :)
Кир
2021-10-24 13:43:39
Фигня это. Для бизнеса надо иметь способности и уметь решать практические задачи. Далеко не каждый может им стать, даже, если деньги дать на халяву. :)
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