Глава Карелии назначил новых кураторов в четырех районах республики

Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков подписал распоряжение о замене ответственных за каждым муниципальным образованием Карелии на четырех территориях.
Основные кадровые перестановки, согласно информации «Фактора»:
— Костомукшский городской округ: куратором назначена вице-премьер правительства Карелии по социальным вопросам Лариса Подсадник, сменившая министра социальной защиты РК Ольгу Соколову;
— Лахденпохский муниципальный район: кураторство перешло к заместителю Главы Карелии по внутренней политике Роману Голубеву от Ларисы Подсадник;
— Питкярантский муниципальный район: куратором стала министр социальной защиты РК Ольга Соколова, сменившая Романа Голубева;
— Пудожский муниципальный район: обязанности куратора перешли от прежнего министра строительства РК Алексея Федоричева новому главе ведомства Александру Меньшикову.
Распоряжение вступает в силу 1 января 2026 года. Институт кураторства предназначен для обеспечения более тесного взаимодействия между республиканским правительством и местными администрациями.
Ранее Антон Фокин был назначен куратором Кемского муниципального округа.