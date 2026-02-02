Глава Карелии назвал челлендж Минфина «бездушным» и инициировал проверку

Глава Карелии раскритиковал челлендж Минфина «Февраль без трат» и инициировал служебную проверку в отношении министра финансов Александра Климочкина.

Глава Республики Карелия дал жёсткую оценку инициативе местного Минфина.

Поводом стало обращение Министерства финансов Карелии к жителям республики в соцсетях.

Чиновники предложили землякам в феврале отказаться от спонтанных покупок, посещения кафе, поездок на такси и развлечений, представив это как полезный челлендж по управлению личными финансами и формированию финансовой грамотности.

— Буду категоричен. Предложенный челлендж бездумен по сути и безнравственен в основе своей! Никакого отношения к финансовой грамотности он не имеет! — заявил Парфенчиков.

Результаты служебной проверки, которую инициировал глава региона, будут объявлены дополнительно.

Ранее Минфин Карелии призвал отказаться от покупок одежды, походов в кафе и вызова такси.