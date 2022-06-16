Глава Карелии назвал имя еще одного погибшего на Донбассе военнослужащего

Житель деревни Уукса Питкярантского района Игорь Колосов погиб в ходе спецоперации на Украине.

Рядовой контрактной службы, житель деревни Уукса Питкярантского района Игорь Колосов погиб на Донбассе. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

«При исполнении воинского долга погиб, защищая Донбасс. Игорь был механиком-водителем отделения противотанковых ракет мотострелкового батальона», — пишет руководитель региона на своей странице в соцсети.

Артур Парфенчиков выразил соболезнования родным и близким контрактника.

«Герою — светлая память. Скорбим», — говорится в сообщении главы республики.