Глава Карелии назвал преувеличенными обвинения в адрес рыбоводных хозяйств из-за экологии

Влияние рыбоводных хозяйств на экологию водоемов Карелии не столь велико, как это пытались представить организаторы протестных акций населения, считает глава республики Артур Парфенчиков.

Свое мнение он высказал на совещании с правительством, посвященном развитию рыбоводства в регионе.

«Не совсем правильно акцентировать ситуацию с рыбоводными хозяйствами, когда в озеро попадают те же самые нефтепродукты, химикаты, продукты человеческой жизнедеятельности и так далее. Конечно нужно заниматься экологией, но мне представляется, что иногда в силу разных причин, разных мотивов есть некое преувеличение влияния рыбоводных хозяйств на фоне других источников антропогенного воздействия на водные ресурсы. И тем не менее, еще раз повторюсь, вопросами экологии рыбоводных хозяйств нужно заниматься, нужно ставить их во главу угла» — сказал Парфенчиков.

В числе способов решения этой проблемы он назвал внедрение технологий производства замкнутого цикла и переработки донных осадков, которое начинается в рыбоводной отрасли Карелии.