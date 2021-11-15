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Глава Карелии назвал преувеличенными обвинения в адрес рыбоводных хозяйств из-за экологии

Новости. Общество
15:30, 10 Декабря 2021
фото: © Виктор Клюшкин / ТАСС

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Влияние рыбоводных хозяйств на экологию водоемов Карелии не столь велико, как это пытались представить организаторы протестных акций населения, считает глава республики Артур Парфенчиков.

Свое мнение он высказал на совещании с правительством, посвященном развитию рыбоводства в регионе.

«Не совсем правильно акцентировать ситуацию с рыбоводными хозяйствами, когда в озеро попадают те же самые нефтепродукты, химикаты, продукты человеческой жизнедеятельности и так далее. Конечно нужно заниматься экологией, но мне представляется, что иногда в силу разных причин, разных мотивов есть некое преувеличение влияния рыбоводных хозяйств на фоне других источников антропогенного воздействия на водные ресурсы. И тем не менее, еще раз повторюсь, вопросами экологии рыбоводных хозяйств нужно заниматься, нужно ставить их во главу угла» — сказал Парфенчиков.

В числе способов решения этой проблемы он назвал внедрение технологий производства замкнутого цикла и переработки донных осадков, которое начинается в рыбоводной отрасли Карелии.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Козьма
2021-12-10 18:37:31

Терешковой пишут снова:
«Президенту передай,
Как бы не было хреново,
Людям денег не давай!»

Пишут, слушай, Терешкова!
Передай там всем своим,
Чтоб налог подняли снова,
Чтоб дороже стал бензин

Чтобы вклады обнулили
Нам от них одна беда
Чтобы палками нас били
Чтобы было так всегда

Чтоб границы не открылись
Никогда и ни за что
Мы в Европе заразились
И вообще, Обама — Чмо

Валентина, вся надежда,
Что ты передашь письмо
Невозможно жить, как прежде
Нам в законах все не то
Пусть нам в жизни перемены
Принесет двадцатый год
Всей страной одновременно
Пишет письма наш народ

Поднимите пенсионный
Возраст снова лет на пять
Мы хотим, чтоб был законный
Повод в старости пахать

Нам не нужно даже соли,
Нам без соли — в самый раз
Поднимите цены, что ли
Нам на воду и на газ

Полицейским разрешите
Без нужды по нам стрелять
Прям в законе пропишите:
Граждан можно убивать

Без ответственности чтобы,
Так, во благой всей страны
И снесите нам трущобы
Те, в которых жили мы

Валентина, вся надежда,
Что ты передашь письмо
Невозможно жить, как прежде
Нам в законах все не то
Пусть нам в жизни перемены
Принесет двадцатый год
Всей страной одновременно
Пишет письма наш народ

Попроси, чтоб всех, кто просит
Денег просто так отдать,
Государство пусть заносит
В список тех, кого сажать

Это просто мародеры
В голове у них навоз
Валентина, как там Вова?
Заскучал, небось, зарос?

Передайте, что мы в норме,
Что мы помним про него
Обнуление по форме
Мы подпишем, если что

В общем, дай вам бог успехов
Славься Русь, несись вперед!
Вирус счастью не помеха
Подпись: Ваш простой народ.

Валентина, вся надежда,
Что ты передашь письмо
Невозможно жить, как прежде
Нам в законах все не то
Пусть нам в жизни перемены
Принесет двадцатый год
Всей страной одновременно
Пишет письма наш народ " ( Песня В.Обломов )
zanoza
2021-12-10 17:16:51
Ну по закрытому циклу работает только одно предприятие ООО "Вечерний бриз", все же остиальные работают по методу садкового рыбоводства, так как не заинтересованы в "длинных деньгах", всем нужна только быстрая прибыль. Загрязнение водоемов от садкового рыбоводства происходит за счет остатков пищи и конечных продуктов метаболизма рыб - экскрементов и жидких выделений. Это в основном легкоокисляемые органические вещества, накопление которых вызывает усиленное биозагрязнение водной среды, нежелательные качественные изменения структуры экосистем. Убрать эти биозагрязнения можно только глубокой очисткой дна, но этого рыбоводы не делают и делать не собираются. Скоро Новый год и, как правило, появятся новые кровавые реки , результат бурной деятельности рыбоводов желающих по быстрому срубить деньги. Какое же тут может быть преувеличение, однако.
Изя
2021-12-10 17:30:38
zanoza, ++++++ да уж , тут мозг нужен , а не бабло в мозгу ))
zanoza
2021-12-10 18:18:01
Изя, :)
Изя
2021-12-10 17:00:03
И мыслит то по-другому , в отличии от жителей региона ))) :)
0ff
2021-12-10 15:58:12
Согласен. Самобытные понастроили бань на берегу и сливают мыльную воду в озеро. А виноваты не они. У них портянки не вонючие
zanoza
2021-12-10 17:01:33
0ff, издревле на Руси бани у водоёмов строились и ничего, водоёмы были чистые и рыба водилась.
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