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Парфенчиков распорядился "открыть всему миру Белое море"

Новости. Общество
14:55, 19 Января 2021
фото: © Лев Федосеев/ТАСС
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Глава Карелии Артур Парфенчиков считает одним из главных направлений инвестиционной политики на севере республики развитие туристической привлекательности Белого моря.

Об этом он заявил сегодня на совещании правительства, где обсуждались вопросы социально-экономического развития Кемского района.

"Главная туристическая привлекательность и Кеми и Лоух и Беломорска – это само Белое море. Мы Белое море должны открыть всему миру… А к морю уже все остальное – Кузова, Соловки, дельфины, дайвинг, деревянные памятники архитектуры, поморский быт, поморская кухня, экология, все, что можно…", - сказал губернатор.

По его мнению, развитие туризма в этих районах должно подстегнуть присвоение им статуса территорий Арктической зоны России. Бизнес в Арктической зоне получит преференции и льготы федерального и регионального уровней.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-01-19 15:21:23
Белый море наш :)
zanoza
2021-01-19 15:10:40
Туристов больше Чёрное море привлекает, климат там тёплый и мягкий. А на Белом море не позагораешь, однако.
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