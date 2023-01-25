Глава Карелии назвал признак  того, что «трудные времена позади»

Сокращение тяжких преступлений против личности показывает улучшение общей социально-экономической ситуации.

Такое мнение высказал сегодня глава Карелии Артур Парфенчиков на совещании, посвященном развитию Сортавальского района.

Руководитель региона вспомнил о своей работе в правоохранительных органах в 1990-е годы.

«Я могу сказать по своему опыту, что в 90-е годы количество особо тяжких преступлений против личности было больше. Это говорит о том, что, наверное, трудные времена все-таки позади», — сказал губернатор.

Он отметил, что в Сортавале «несмотря на рост туризма, криминогенная ситуация стабильная и имеет тенденцию к улучшению».