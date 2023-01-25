Глава Карелии назвал республику одним из самых пострадавших от санкций регионов России

Антироссийские санкции в прошлом году оказали негативное влияние на экономику Карелии из-за того, что она была во многом ориентирована на экспорт в западные страны.

Об этом завил сегодня на совещании с правительством глава республики Артур Парфенчиков.

По данным официальной статистики промышленное производство в Карелии в 2022 году сократилось на 8,6% по сравнению с 2021 годом.

«Да, в цифрах, конечно, есть определенные проблемы. Да, мы оказались в сложной ситуации. Карелия оказалась, наверное, одним из самых пострадавших регионов, учитывая, что мы во многом свою экономику строили в ориентации на западные направления. Но экономика выстояла…», — сказал губернатор.

Он призвал объективно оценивать итоги прошлого года на примере предприятия «Карельский окатыш» — одного из флагманов промышленности, от которого во многом зависят общие показатели развития экономики Карелии.

«Удержались, работали, строились и об этом сегодня надо говорить в первую очередь, и говорить объективно… Но я считаю, что в условиях прошлогодних санкционных мер сохранить производство на уровне почти 90% — это успех», — добавил руководитель региона.