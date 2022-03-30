Глава Карелии назвал территории потенциальных агломераций в разных частях республики

Петрозаводская агломерация, сформировавшаяся вокруг столицы Карелии, не единственный пример территории, где могут возникнуть особые социально-экономические связи между муниципальными образованиями.

Об этом на заседании парламента заявил глава республики Артур Парфенчиков.

«На сегодняшний день в республике фактически сложилась Кондопожско-Петрозаводская агломерация. Впрочем, мы можем уже говорить о том, что складывается и Приладожская агломерация и в перспективе формируется Кемско-Беломорская агломерация. Тем более, что она объединяется достаточно серьезным нормативным актом — указом президента о развитии Соловецкого архипелага и территории к нему прилегающей», — сказал губернатор.

По его мнению, в перспективе, Петрозаводская агломерация может включить в себя поселки Эссойла и Шелтозеро.

«Появится новая федеральная дорога в сторону Шелтозеро, может и Шелтозеро ощутит себя частью Петрозаводской агломерации», — считает глава республики.

Он объяснил, какая польза жителям районов от формирования таких агломераций.

«Это, в первую очередь развитие не Петрозаводска. Это, в первую очередь, развитие прилегающих районов, тех населенных пунктов, где не только местное население, но и петрозаводчане начинают строить жилье, начинают связывать с этими населенными пунктами свою жизнь», — сказал Парфенчиков.

Он отметил, что речь идет не об искусственном создании агломераций, а о поддержке их естественного развития.

«Агломерация — это исторически объективно складывающаяся система социально-экономических связей соседних музыкальных образований. Мы не создаем агломерации, мы сопровождаем их развитие, и мы не можем не учитывать существующие реалии, а, наоборот, должны их учитывать, поддерживать их развитие, нивелировать риски, используя механизм межмуниципального сотрудничества…», — добавил руководитель региона.