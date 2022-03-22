Глава Карелии назвал возможные сроки отмены масочного режима

Масочный режим в Карелии может быть отменен через месяц, если позволит ситуация с заболеваемостью коронавирусом.

Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков на сегодняшнем совещании правительства.

«Давайте потерпим этот период — достаточно опасный не только по ковиду, но и ОРВИ. Две-три недели, максимум месяц, посмотрим, как будет развиваться ситуация…, надеемся, что с приходом тепла сможем пойти на отмену масочного режима», — сказал Парфенчиков.

По его словам, требование об обязательном ношении масок будет действовать в закрытых помещениях.