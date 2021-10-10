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Глава Карелии оценил заслуги главреда журнала «Север» как «лидера литературной прессы страны»

Новости. Культура
10:43, 10 Октября 2021
фото: страница Артура Парфенчикова Вконтакте

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Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил с днем рождения руководителя Союза писателей республики, главного редактора журнала «Север» Елену Пиетиляйнен.

Поздравительное послание губернатор разместил за свой странице Вконтакте.

«С 2007 года она возглавляет наш журнал „Север“. Издание сейчас — признанный лидер литературной прессы нашей страны, и это, безусловно, заслуга Елены Евгеньевны», — написал Парфенчиков.

Он назвал и другие заслуги Пиетиляйнен.

«Человек неравнодушный и активный, наряду со сложной редакторской работой она руководит Карельским отделением Союза писателей, организует литературные конкурсы и встречи, пишет стихи, прозу, а также замечательные книги для детей», — добавил глава республики.

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Комментарии

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Русский
2021-10-10 11:40:40
Все жители Карелии одобряют. И только яблочнутые в бессильной злобе.
Вася
2021-10-10 11:08:56
«Разве ты не видишь, туча, Без тебя намного лучше, Улетай скорее, улетай.»
Саныч
2021-10-10 11:06:07
Что ж цацку не вручил? Она горой за тебя во всех комментах на твоей странице.
Гость
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