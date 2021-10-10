Глава Карелии оценил заслуги главреда журнала «Север» как «лидера литературной прессы страны»

Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил с днем рождения руководителя Союза писателей республики, главного редактора журнала «Север» Елену Пиетиляйнен.

Поздравительное послание губернатор разместил за свой странице Вконтакте.

«С 2007 года она возглавляет наш журнал „Север“. Издание сейчас — признанный лидер литературной прессы нашей страны, и это, безусловно, заслуга Елены Евгеньевны», — написал Парфенчиков.



Он назвал и другие заслуги Пиетиляйнен.

«Человек неравнодушный и активный, наряду со сложной редакторской работой она руководит Карельским отделением Союза писателей, организует литературные конкурсы и встречи, пишет стихи, прозу, а также замечательные книги для детей», — добавил глава республики.