Глава Карелии не исключил ужесточения режима посещения магазинов

Губернатор потребовал провести проверку соблюдения установленных в республике ограничений из-за коронавируса.

Глава Карелии Артур Парфенчиков не исключил ужесточения режима посещения магазинов из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией. Выступая 11 ноября на заседании республиканского правительства, губернатор дал поручение своим подчиненным проверить, как соблюдаются введенные им ограничения на посещение торговых точек лицами старше 65 лет. По словам Парфенчикова, в установленное время – в понедельник, среду и пятницу с 12 до 16 часов – в магазинах должны находиться только пожилые покупатели.

"Мы не стали вводить ограничения на посещение магазинов с 12 до 16 часов для остальных граждан, понимая, что может возникнуть экстренная ситуация, и человеку более младшего возраста нужно прийти в магазин. Я так понимаю, что если мы подходим с нравственной позиции и понимания собственной ответственности за все, что происходит в республике, в своей семье со своими близкими, наверное, там должны быть единичные случаи захода в магазин людей младшего возраста Это такая проверка на нравственность", - сказал глава Карелии.

Как заявил Парфенчиков, если республиканские власти увидят, что нравственные механизмы не работают, в Карелии придется вводить новые запреты.