890x80
Реклама
Желающим купить квартиру в Петрозаводске предлагается снижение первого взноса по ипотеке
21.02.2022 16:29
ЕС ввел новые санкции против России 11
Сегодня 00:10
Российские миллиардеры обеднели на 32 млрд долларов 5
23.02.2022 19:30
От угля до цифровой тепловой сети — 60 лет
Новое
Сегодня 14:44

Глава Карелии: «Не надо грандиозных планов в небытие»

Новости. Общество
13:17, 24 Февраля 2022
фото: кадр трансляции совещания

Новости партнеров

Глава Карелии Артур Парфенчиков дал распоряжение правительству определить приоритеты финансирования, чтобы не распылять средства бюджета.

Об этом губернатор заявил сегодня на совещании правительства.

Он отметил, что несмотря на рост доходов бюджета, его возможности небезграничны, поэтому необходимо определить приоритетные задачи на 2022 год, которые реально можно выполнить.

«Можно сидеть и строить стратегические планы. Но у нас есть конкретные задачи… Не надо стратегических планов в небытие», — сказал Парфенчиков.

В качестве примера он привел строительство школы в Медвежьегорском районе. На ее строительство выделен 1 млрд рублей из республиканского бюджета. По словам главы республики, можно было бы распылить эти средства на различные статьи финансовой помощи муниципалитетам, но власти определили строительство школы в качестве приоритетного проекта, и он будет выполнен.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Кир-нутый
2022-02-24 14:10:00
А как же на Марс проект?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.02.2022, 19:15
Труп без головы всплыл из-под снега в Петрозаводске
20.02.2022, 00:05
Названы необычные признаки того, что за вашим смартфоном следят
18.02.2022, 20:30
Экономист объяснил, почему бензин в России дороже, чем в США
22.02.2022, 15:21
Администрация Петрозаводска подала в суд на одного из крупнейших застройщиков жилья
18.02.2022, 14:46
Первая в Карелии грунтовая дорога, отремонтированная по финской технологии, «поплыла» после ремонта
21.02.2022, 20:50
Арестованный экс-спикер горсовета Петрозаводска подал в суд на главу Карелии

Аналитика

22.02.2022 17:30
Политкухня
Боднарчук обвинил главу Карелии в злоупотреблении правом 10
Стала известна суть судебных претензий бывшего председателя Петрозаводского городского совета Геннадия Боднарчука к главе Карелии Артуру Парфенчикову, губернаторской администрации и Петросовету.
Девочка с веслом как символ Ключевского карьера 4
21.02.2022 13:09
Собаки vs люди: чья жизнь дороже? 7
21.02.2022 09:51
Клиники на Чайкиной: мы снизили цены!
18.02.2022 17:33
Валентик и миллиарды 13
18.02.2022 15:05
Вся аналитика

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»