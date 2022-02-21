Глава Карелии: «Не надо грандиозных планов в небытие»

Глава Карелии Артур Парфенчиков дал распоряжение правительству определить приоритеты финансирования, чтобы не распылять средства бюджета.

Об этом губернатор заявил сегодня на совещании правительства.

Он отметил, что несмотря на рост доходов бюджета, его возможности небезграничны, поэтому необходимо определить приоритетные задачи на 2022 год, которые реально можно выполнить.

«Можно сидеть и строить стратегические планы. Но у нас есть конкретные задачи… Не надо стратегических планов в небытие», — сказал Парфенчиков.

В качестве примера он привел строительство школы в Медвежьегорском районе. На ее строительство выделен 1 млрд рублей из республиканского бюджета. По словам главы республики, можно было бы распылить эти средства на различные статьи финансовой помощи муниципалитетам, но власти определили строительство школы в качестве приоритетного проекта, и он будет выполнен.