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18.01.2022 14:46

Глава Карелии не разделяет опасений, что появление горнолыжного центра могло бы навредить природе

Новости. Общество
09:40, 19 Января 2022
фото: © Анастасия Красноперова

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Глава Карелии Артур Парфенчиков не согласен с аргументами против строительства горнолыжного центра в Лоухском районе, которые высказывались 30 лет назад при обсуждении этой идеи.

Свое мнение губернатор высказал на совещании правительства по вопросам социально-экономического развития Лоухского района.

Идея строительства горнолыжного центра на горе Нуорунен обсуждалась в начале 90-х годов, но вызвала негативную реакцию защитников природы и от нее отказались.

«Почему тогда это было воспринято в штыки?.. Никто же не говорит, что горнолыжный туризм разрушает горные или лесные пейзажи Финляндии или Альп», — сказал губернатор.

По его мнению, если бы 30 лет назад горнолыжный центр был построен, то туризм мог бы стать драйвером социально-экономического развития Лоухского района.

Глава Карелии считает, что надо вернуться к этой идее, но в качестве места для горнолыжного центра рассматривать гору Пяйнур за пределами национального парка «Паанаярви».

 

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Комментарии

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Лапша на уши
2022-01-19 12:07:50
Он то уедет и забудет всё....а многим здесь ещё рабствоаать десятки лет...
Изя
2022-01-19 12:13:19
Лапша на уши, может не успеет , Фургал тоже так думал )))
stranger
2022-01-19 11:54:54
Предполагаю, господа, всё, на мой частный взгляд, сводится к уровню общей культуры, а также инженерной, строительной, ландшафтной дисциплине при проведении работ. Чем кроме Кижей, и рускеальского заброшенного карьера, наскальных рисунков, можно похвастать? Где современные объекты мирового уровня?
Беня
2022-01-19 12:54:15
stranger, соглашусь.
Кстати о культуре:
У меня на лестничной площадке трудолюдивые бывшие соотечественники, относящие себя к тюркскому миру (ибо не бельмеса не понимают по рюсски) делают капремонт в квартирке. Через этот ремонт заср*ли весь подъезд и территорию вокруг подъезда. Они не первые кто шаманит квартирку, но до них так еще не ср*л никто. Все экосистема подъезда пострадала вааще конкретно. :)
А лоухский район это тоже своего рода подъезд, его тоже можно заср*ть весь толстым слоем, а можно и не заср*ть :)
Zim
2022-01-19 11:08:31
Ну считает, и что? Что из этого следует? Будут какие-то аргументы? Будут какие-то действия? Или это просто бла-бла-бла?
Беня
2022-01-19 13:00:44
Zim, у нас свобода слова, демократия и плюрлялизм уже 30 лет, с тех пор как "жупел коммунизма рухнул". И вот значит тебе можно писать шо на ум придет (преимущественно херню), а ему стало быть рта открыть нельзя?
Имел точку зрения - высказал :) В чем проблема, это же ваша любимоя демократия, ты сейчас на нее батон крошишь? :)
Изя
2022-01-19 11:21:46
Zim, если не в зуб ногой , то и какие аргументы )))) :)
Offff
2022-01-19 10:49:11
Может губер ..референдум проведет ? Судя по карте , там нет дорог ..вертолетом будут доставлять ?
Изя
2022-01-19 11:20:44
Offff, это сложно и опасно для него , вдруг народ в отставку его отправит ))))
Offff
2022-01-19 11:33:05
Изя, так чего ему боятся ? Скоро будет спецоперация - "выборы губернатора " . Народ все равно , типа , будет голосовать . )))
Изя
2022-01-19 11:57:34
Offff, мда ? Пристроились бездари на пожизненное кормление )) Липу опять загонят )))
Leopol'd
2022-01-19 10:44:29
Пожалуй это лучше, чем просто вырубка.
кир
2022-01-19 10:39:03
Много названий со словом "национальный". Библиотека, театр, парк. Зачем?
Беня
2022-01-19 13:02:49
кир, а самой демократической стране это слово используются напропалую. А мы шо, плохо живем или мало кому должны? :)
карел
2022-01-19 10:21:08
Так , если на всё наплевать , то и конечно .
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