Глава Карелии не разделяет опасений, что появление горнолыжного центра могло бы навредить природе

Глава Карелии Артур Парфенчиков не согласен с аргументами против строительства горнолыжного центра в Лоухском районе, которые высказывались 30 лет назад при обсуждении этой идеи.

Свое мнение губернатор высказал на совещании правительства по вопросам социально-экономического развития Лоухского района.

Идея строительства горнолыжного центра на горе Нуорунен обсуждалась в начале 90-х годов, но вызвала негативную реакцию защитников природы и от нее отказались.

«Почему тогда это было воспринято в штыки?.. Никто же не говорит, что горнолыжный туризм разрушает горные или лесные пейзажи Финляндии или Альп», — сказал губернатор.

По его мнению, если бы 30 лет назад горнолыжный центр был построен, то туризм мог бы стать драйвером социально-экономического развития Лоухского района.

Глава Карелии считает, что надо вернуться к этой идее, но в качестве места для горнолыжного центра рассматривать гору Пяйнур за пределами национального парка «Паанаярви».