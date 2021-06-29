Глава Карелии о фейках: «За всей болтовней стоят нерожденные младенцы и умершие беременные женщины»

Глава Карелии Артур Парфенчиков жестко высказался о распространителях фейковой информации о коронавирусе и сказал, куда должны идти те, кто не хочет вакцинироваться.

В ходе прямой линии, которая прошла 29 июня и где обсуждались вопросы вакинации от коронавируса, глава Карелии Артур Парфенчиков, отметил, что вирус передается по цепочке. Звеньями цепочки являются невакцинированные люди.

«Пресечь цепочки заражений можно двумя способами: либо вакцинацией, либо изоляцией. Задача санитарных служб - пресечение цепочек заражения», - сказал Артур Парфенчиков.



Глава республики также отметил, что сегодня эпидемиологи предупредили: следующая популяция, которая не охвачена еще вирусом, так как он тоже ищет новую среду обитания, это дети!



«Мы будем продолжать дискуссии, когда у нас начнут тяжело болеть дети!? Нет! Беременные уже болеют. Мы теряем нерожденных детей! – эмоционально выступил Парфенчиков. - Поэтому ситуация такая: не хочешь вакцинироваться – изолируйся, чтобы таким образом не являться цепочкой распространения инфекции. Другого выхода нет. Это санитарно-эпидемиологический подход».

Артур Парфенчиков уточнил, что Роспотребнадзор - главный государственный орган, который несет ответственность перед всем населением, а не перед группой людей, которые там что-то начитались, посмотрели где-то, с какого-то чата анонимного что-то пришло.

«Я еще раз хочу сказать, что распространение фейковой информации - это правонарушение. Сегодня вся эта информация отправляется в правоохранительные органы. Если вы напишете, что после прививки умерло 100 человек, то к вам придут сотрудники полиции - и вы расскажете им имена и фамилии всех этих ста человек, о которых написали в паблике. А не расскажете - значит будете привлечены к строгой правовой ответственности. Надо отвечать за все, что пишете и распространяете, потому что за всей болтовней стоят реальные человеческие жизни. Стоят нерожденные младенцы, умершие беременные женщины», - сказал глава Карелии.

А тех, кто не хочет прививаться от коронавируса, Артур Парфенчиков попросил уехать подальше: на дачу, в деревню…

«Закрылись, пожалуйста, не прививайтесь, но вы в цепочке распространения вируса не должны появляться. Вы не вакцинированы», - заключил Артур Парфенчиков.