Глава Карелии об уходе главврача Перинатального центра на службу в зону СВО: «Поступок достоин уважения»

Руководитель региона Артур Парфенчиков прокомментировал решение главного врача Республиканского перинатального центра Евгения Тучина пойти добровольцем по мобилизации.

«Поступок, достойный уважения, пишет глава Карелии на своей странице в соцсети. - Знаю, что решение было взвешенным. По профессии Евгений хирург, ранее служил начальником медпункта полка, – такие специалисты на фронте очень востребованы. Будет работать в госпитале в непосредственной близости от места боевых действий».

Парфенчиков отметил, что у медиков одна задача - помогать людям. Независимо от условий и обстоятельств.

«Убежден: на передовой свой врачебный и человеческий долг Евгений выполнит достойно – точно также как он это делал на посту главврача. Евгений Александрович, верю в тебя! Будем ждать возвращения!», - подытожил руководитель республики.

Напомним, главный врач Республиканского перинатального центра Евгений Тучин 30 ноября оправился в воинскую часть для службы по мобилизации в добровольном порядке. Заявление о записи в добровольцы для участия в специальной военной операции на Украине Тучин подал сразу, как появилась такая возможность на портале Госуслуги, но повестку ему вручили только в конце ноября.