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Новости. Политика
07:25, 19 Апреля 2018

Глава Карелии объяснил, для чего ему куплено обслуживание в VIP-залах аэропортов России

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Артур Парфенчиков объяснил, для чего на бюджетные деньги для трех высокопоставленных чиновников правительства Карелии купили обслуживание в VIP-залах в нескольких аэропортах России.

Ранее издание "Черника" сообщило, что администрация главы республики и ФГУП "Президент-Сервис" заключили госконтракт на оказание услуг по обслуживанию пассажиров в залах официальных лиц и делегаций аэропортов (ЗОЛД). Оплачивать эти услуги будут из регионального бюджета.

Как следует из прейскуранта, обслуживание одного пассажира по вылету составляет 5 тыс. рублей. Еще столько же по прилету. Аренда комнаты переговоров – 2 тыс. рублей.

По данным издания, в перечень лиц, которым будут оказываться услуги в аэропорту, включены три человека: глава Карелии Артур Парфенчиков, его первый заместитель Александр Чепик, заместитель по региональной политике Владимир Любарский. Цена контракта составляет 150 тыс. рублей.

В комментарии к данной новости Артур Парфенчиков объяснил, что "VIP-обслуживание в аэропорту – это в первую очередь скорость передвижения и работа".

"Можно, например, заранее с вечера прилететь на мероприятие и, поселившись в гостинице за гораздо большие госсредства, обеспечить своё участие в том же форуме или коллегии, - написал Прафенчиков, - а можно прилететь утренним рейсом и, используя возможности спецобслуживания, сразу успеть на мероприятие. VIP-залы - это также удобное место для встреч и переговоров. Например, на последнем форуме в Сочи с учётом его насыщенной программы, три встречи с федеральными министрами и руководителем крупного банка я провёл как раз в VIP-секторе аэропорта".

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Комментарии

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Беня
2018-04-19 11:03:05
Судя по реакции почтеннейшей публики прогиб не засчитан :)
Андрей2
2018-04-19 10:58:46
У этой троицы доходы позволяют иметь реальные платину или инфинити с Приорити Пасс. Их годовое обслуживание где-то так и будет 50 тысяч в год. Это возмещение годовых расходов на приличную банковскую карту, а там все перечисленное входит.
Valentina Vonti
2018-04-19 10:53:22
Не знают, как использовать народные деньги-решили на полеты самолетов,гостинницы и кофе.Губернатор лучше израсходуете на здравохранение или лиц которые скитаются по городу.
кир
2018-04-19 10:15:51
Только в зарубежных сериалах герои быстро идут, пьют кофе на ходу, сталкиваются с другими людьми, разговаривают, быстро работают. У нас отродясь такого не было.
Яков
2018-04-19 09:58:02
А когда в России было по другому?
antipasta
2018-04-19 09:35:03
Веры этому чинуше просто нет , во всём обман и корысть.
User
2018-04-19 09:23:48
Можно, например, заранее с вечера прилететь на мероприятие и, поселившись в гостинице за гораздо большие госсредства

За 5 тыр гостиницу не найти?! :) Он в президентских люксах что ли останавливается? Что за бред?!
dgin
2018-04-19 09:00:46
На кой х...н нужны аэропорта Симферополя , Казани и Владивостока ? Да и в Москве эти персоны квартиры имеют и представительства и транспорт , для проведения бесед и отдыха.Зажрались за гос.счёт ,однако. Эти объяснения для лохов.
grigorjev
2018-04-19 08:43:17
Гр-н юрист свое, о своей скорости. Вся страна и за рубежом знают о скорости "Невского пассажа", с 2010 года. Также, весь мир знает, с 2013г., об издевательствах правителей Карелии-Карьяла над КАРЕЛАМИ и ФИННАМИ - жалеют в Карелии копейки на единственный журнал в России, на финском! Русская поговорка - чья бы корова мычала...
deep
2018-04-19 08:43:04
На однодневные курсы в Финку, пообщаться, как ИХ ПРЕЗИДЕНТ летает эконом классом. А тут с минусовым бюджетом.........
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