Глава Карелии объяснил, для чего ему куплено обслуживание в VIP-залах аэропортов России

Артур Парфенчиков объяснил, для чего на бюджетные деньги для трех высокопоставленных чиновников правительства Карелии купили обслуживание в VIP-залах в нескольких аэропортах России.

Ранее издание "Черника" сообщило, что администрация главы республики и ФГУП "Президент-Сервис" заключили госконтракт на оказание услуг по обслуживанию пассажиров в залах официальных лиц и делегаций аэропортов (ЗОЛД). Оплачивать эти услуги будут из регионального бюджета.

Как следует из прейскуранта, обслуживание одного пассажира по вылету составляет 5 тыс. рублей. Еще столько же по прилету. Аренда комнаты переговоров – 2 тыс. рублей.

По данным издания, в перечень лиц, которым будут оказываться услуги в аэропорту, включены три человека: глава Карелии Артур Парфенчиков, его первый заместитель Александр Чепик, заместитель по региональной политике Владимир Любарский. Цена контракта составляет 150 тыс. рублей.

В комментарии к данной новости Артур Парфенчиков объяснил, что "VIP-обслуживание в аэропорту – это в первую очередь скорость передвижения и работа".

"Можно, например, заранее с вечера прилететь на мероприятие и, поселившись в гостинице за гораздо большие госсредства, обеспечить своё участие в том же форуме или коллегии, - написал Прафенчиков, - а можно прилететь утренним рейсом и, используя возможности спецобслуживания, сразу успеть на мероприятие. VIP-залы - это также удобное место для встреч и переговоров. Например, на последнем форуме в Сочи с учётом его насыщенной программы, три встречи с федеральными министрами и руководителем крупного банка я провёл как раз в VIP-секторе аэропорта".