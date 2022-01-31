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Глава Карелии объяснил, как увеличить число специалистов по восстановлению лесов

Новости. Общество
08:05, 01 Февраля 2022
фото: страница Артура Парфенчикова Вконтакте

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Глава Карелии Артур Парфенчиков предложил руководителю Рослесхоза Ивану Советникову план ликвидации дефицита кадров в области охраны и восстановления лесов.

О своей встрече с федеральным чиновником губернатор написал на личной странице Вконтакте.

«Первое — совершенствование системы зарплат специалистов, занятых в лесном хозяйстве. Сейчас она ниже, чем в среднем по республике. Второе — увеличение количества бюджетных мест на соответствующих специальностях в колледжах и вузах (молодые кадры тоже в дефиците). Третье — предусмотреть возможность приобретения жилья, оплаты его найма, компенсаций коммунальных платежей тем, кто трудится в лесном хозяйстве. И четвертое — увеличение штата сотрудников учреждений, которые отвечают за лесоохрану и лесовосстановление», — считает глава Карелии.

Также на встрече обсуждался вопрос о включении земель лесного фонда в границы городов и поселков.

«Они расширяются, и для развития населенных пунктов, предоставления участков льготным категориям зачастую необходимо включение в границы поселений земель лесного фонда. Однако при согласовании генпланов мы сталкиваемся с отказами. Договорились, что Рослесхоз предоставит нам четкие разъяснения по процедуре согласования этих вопросов», — добавил Парфенчиков.

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