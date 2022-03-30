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Глава Карелии объяснил, почему для Петрозаводска решили закупать троллейбусы, а не электробусы

Новости. Общество
16:40, 31 Марта 2022
фото: © Наталья Соколова / «Столица на Онего»

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Новые современные троллейбусы, приобретаемые для Петрозаводска, в ближайшем будущем станут основным видом общественного транспорта.

Такое мнение высказал глава республики Артур Парфенчиков на сегодняшнем заседании Петросовета при обсуждении итогов работы администрации города.

Глава Карелии напомнил, что из регионального бюджета было выделено 300 млн рублей на закупку первых 16 троллейбусов нового образца. По его мнению, транспортная реформа, в рамках которой началось обновление троллейбусного парка, позволит увеличить долю этого вида транспорта в пассажирских перевозках до 50-60%.

Артур Парфенчиков также пояснил, почему был сделан выбор в пользу троллейбусов, а не электробусов.

«Электробус, это, конечно, транспорт будущего, но пока еще в стадии совершенствования. Лет через 5-10 технологии, которые развиваются в рамках этого вида транспорта, будут внедрены. Понятно, что это уже следующее поколение общественного транспорта, который тоже придет в наш город. Но пока надежные новые троллейбусы, в том числе с автономным ходом на аккумуляторах, это наш путь развития на ближайшие годы», — сказал Артур Парфенчиков.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский сообщил, что в апреле завершится первый этап подготовки к транспортной реформе. К этому времени будет проведено обследование транспортных потоков города, которые лягут в основу новой модели работы общественного транспорта. На основании этой модели планируется сформировать маршруты для ПМУП «Городской транспорт» и коммерческих автоперевозчиков.

По мнению главы Карелии, транспортная реформа станет одним из важных факторов ускорения социально-экономического развития Петрозаводска, основа которого была заложена в прошлом году при поддержке руководства республики. Теперь власти столицы Карелии способны решать «более дерзкие задачи», отметил Артур Парфенчиков.

«Мы видим консолидацию, взаимопонимание, единство целей руководства республики и городской администрации. У нас сложилась команда единомышленников, партнеров, людей, безгранично влюбленных в свой родной Петрозаводск, родную республику. Это позволяет нам двигаться вперед», — добавил руководитель региона.

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