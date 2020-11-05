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Глава Карелии объяснил, почему ограничения не коснулись учеников начальной школы

Новости. Общество
20:36, 06 Ноября 2020
фото: Скриншот Прямая линия главы в "Вконтакте"
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Младшеклассники в республике после каникул будут учиться очно или могут перейти на индивидуальное обучение.

Комментируя ограничения, связанные с введением дистанционного обучения для учеников 5-8-х, 10-х классов из-за коронавируса, Артур Парфенчиков сегодня во время прямой линии объяснил, почему младшеклассники продолжать ходить в школу.

"Мы подходим к любому решению очень взвешенно, оценивая целую совокупность факторов. Это, конечно, наш опыт весенний. И то, какую обратную связь мы получали весной от родителей и учителей.  Мы это учитываем. Мы это прошли.

Почему младшие классы? Во-первых, младшие классы наиболее тяжело переживали дистант весной. Больше всего проблем было у родителей учеников младших классов. Дети еще маленькие. Кроме того, маленького ребенка сложно оставлять одного дома. Это фактор безопасности. Надо либо на полный локдаун идти, когда родители будут сидеть дома и не работать, либо принимать решение, чтобы младшие классы были в школе.

Ну и еще одна причина - все-таки маленькие дети более организованы, более управляемы педагогическим составом. У младших классов более изолированная территория, один педагог. Поэтому младшеклассники идут после каникул в школу и будут находиться в более в разреженном пространстве. Значительная часть помещений в школах будет свободна. Есть возможность детей рассредоточить, чтобы на переменах они меньше общались", - сказал глава Карелии.

По словам главы республики, если у родителей учеников начальной школы есть опасения из-за эпидситуации, они могут перевести детей на домашнее обучение.

"Если есть желание перевести на индивидуальное обучение, мы не будем препятствовать. Об этом можно договориться с руководством школы", - отметил руководитель региона.

Артур Парфенчиков напомнил, что ограничения не коснутся и выпускников, поскольку много вопросов по дистанту весной было у родителей учащихся 9-х и 11-х классов. Родители волновались и были не согласны с дистанционным обучением.

"Сегодня мы рекомендуем всем техникумам и вузам максимально использовать дистант. Там  люди взрослые, смогут учиться дистанционно", - считает Артур Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что малокомплектным школам в Карелии разрешат после каникул не переходить на дистант.

 

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