Глава Карелии объяснил, почему питкярантское панно стоит 100 миллионов рублей

Власти Карелии ищут финансирование для реставрации мозаичного панно в Питкяранте.

Правительство Карелии подготовило письмо в Президентский Фонд культурных инициатив. Чиновники рассчитывают на поддержку проекта по реставрации мозаичного панно в Питкяранте. Об этом сообщил на своей странице глава Карелии.

Напомним, идея сохранить советскую мозаику появилась у двух жительниц Приладожья — фотографа Натальи Кузьминой и архитектора-реставратора Натальи Анищенко. На прошлой неделе на заседании Заксобрания впервые о ней высказался глава Карелии. Он заявил, что панно «Калевала» нужно восстанавливать, правда с оговоркой, что стоит это недешево — 100 миллионов рублей.

Тогда общественницы уточнили, что восстановительные работы стоят значительно меньше. С весны они провели огромную работу, большое количество встреч с экспертами и рестовраторами. Им было предложено несколько смет. Самая большая названная сумма — 18 миллионов рублей. Артур Парфенчиков решил объяснить, откуда в его сообщении взялись 100 миллионов.

— 100 миллионов, о которых я говорил, это сумма, которая включает в себя не только реконструкцию самого панно, но и капитальный ремонт здания Дома культуры. Одно без другого невозможно, это очевидно. Бесполезно восстанавливать мозаику на фасаде, если течет крыша и отваливается облицовка стен, — отметил губернатор.

Здание нуждается в капремонте. Проектно-сметная документация уже готова. Стоимость определена — 97,3 млн рублей. «И это как раз и на ремонт, и на восстановление панно», — подчеркнул губернатор.

Напомним, ранее две Натальи пытались получить деньги на реставрацию панно от Минкульта России, но получили отказ. В итоге решили действовать самостоятельно. Составили план работ и поделили все на этапы.

этап 1 — Фотограмметрия;

этап 2 — Обследование части здания дома культуры, а именно блока со спортивным залом;

этап 3 — Демонтаж мозаичного панно;

этап 4 — Изготовление «картонов» — эскизов панно в натуральную величину;

этап 5 — закупка недостоющей художественной смальты и других расходных материалов;

этап 5 — Реконструкция или воссоздание мозаичного панно с использованием сохраненных элементов — набор мозаики на сетку в мастерской;

этап 6 — монтаж мозаичного панно.

Первые два этапа уже выполнены. В сборе денег на их реализацию помог благотворительный фонд «Внимание». Сейчас активистки готовят заявку на грант, собирают письма в поддержку проекта. Также сбор денег идет в паблике в ВК. Люди откликаются. Не только из Карелии. О мозаике, к примеру узнали сотрудники старейшего художественного вуза — Академии им. А. Л. Штиглица. Они готовы помогать в реставрации руками. Сейчас же они провели обследование мозаики и подтвердили, что ее можно восстановить.

Добавим, что панно уникально по тематике. Обычно в то время традиционными темами были политико-идеологические сюжеты — Великая Октябрьская революция, Ленин, подвиг труда и другие. А питкярантская мозаика создана по мотивам карело-финского эпоса «Калевала», что делает ее уникальной.