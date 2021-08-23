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Глава Карелии объяснил, почему власти разрешили праздник 1 сентября, несмотря на коронавирус

Новости. Общество
10:47, 26 Августа 2021
фото: © Павел Смертин / ТАСС

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Уровень заболеваемости коронавирусом в Карелии вышел на «контролируемое плато», поэтому власти разрешили проведение массовых мероприятий, посвященных началу учебного года.

Об этом на заседании правительства региона сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

«Мы эти решения принимаем осознанно. Да, действительно, сейчас эпидемиологическая обстановка, в целом, находится на достаточно контролируемом плато. Мы видим, что наша медицина справляется… В целом общее количество заболевающих, уровень вакцинации, уровень коллективного иммунитета позволяют нам принимать такие решения… Очень важно, что мы дали возможность детишкам, их родителям, педагогическому составу почти в обычном режиме, не считая масок, провести торжества, линейки, посвященные началу учебного года. Честно говоря, мы все соскучились по такой жизни, по празднику, по нормальному 1 сентября», — сказал губернатор.

Он призвал педагогов и родителей соблюдать меры профилактики.

«Я призываю всех граждан, которые будут участвовать в этих мероприятиях, проявлять максимальную ответственность, соблюдать масочный режим, понимая, что, в первую очередь, это важно для здоровья наших детей, которые, к сожалению, болеют сегодня чаще… В этом смысле мы с настороженностью ждем начала учебного года. Поэтому и после 1 сентября я призываю администрации школ, и педагогов и родителей соблюдать (меры профилактики — прим. ред.). Нам нужно сделать все, чтобы несмотря на ожидаемый осенне-зимний период сохранить процесс обучения в очном режиме», — добавил Парфенчиков.

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Комментарии

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Гражданин
2021-08-26 12:12:14
Без конца: то одно,то другое и наоборот!
Хамелеоны что ли?
David.
2021-08-26 12:05:50
Учитывая что дельта штамм хорошо заражает детей, это особенно своевременное решение. Как будто дете не смогут начать учится без этих клоунских ленеек?!
Никита
2021-08-26 11:28:25
После выборов снова в конвульсиях будет биться . ограничения вводить ?
Off
2021-08-26 11:10:46
Теперь вот дети стали заложниками выборов ... Ради хайпа идут на все .
Leopol'd
2021-08-26 11:05:10
Мог бы и честно сказать. Меры и ограничения никак не связаны со всплесками заболеваемости ковид. Правда такого он не скажет никогда. И от Москвы "прилетит", и свои действия по "защите" оправдать не удастся.
Гость
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