Глава Карелии объяснил проблемы с вывозом снега из Петрозаводска отсутствием лишних денег

Артур Парфенчиков вновь высказал мнение по снежным завалам в столице республики.

Руководитель региона Артур Парфенчиков сегодня во время онлайн-совещания по Калевальскому району вернулся к проблеме невывоза снега в Петрозаводске.

«Сегодня лишних денег нет нигде, в том числе и на вывоз снега в Петрозаводске. Задач много, причем таких найди деньги и сделай», – заявил глава республики.

Подробнее о том, откуда республиканские власти могут взять средства для вывоза снега из города, читайте в материале «Фактор News».