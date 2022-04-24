Глава Карелии объяснил срыв прямой линии техническими причинами

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что завершить трансляцию прямой линии не удалось из-за технических проблем.

Артур Парфенчиков сообщил об этом в соцсети.

«Друзья, по техническим причинам прямой эфир сегодня прервался, ответить на все вопросы, к сожалению, не успел. Сейчас уже на вокзале, убываю в рабочую командировку в Москву. Спасибо всем, кто писал и звонил, все ваши вопросы приняты мной и министрами», — гласит текст поста.

Напомним, интернет-трансляция выступления Артура Парфенчикова, стартовавшая сегодня вечером, продлилась полчаса, после чего «зависла».