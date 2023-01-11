Глава Карелии объяснил, зачем отдавать землю фермерам на льготных условиях

С 1 января 2023 года фермеры получили право на аренду земельных участков без проведения торгов, что позволит увеличить производство сельхозпродукции.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

По его словам, благодаря упрощенному порядку предоставления земли фермерам и крестьянским хозяйствам не придется конкурировать на аукционах с крупными сельхозпроизводителями.

Кроме того, льготные условия позволят вовлекать в оборот неиспользуемые земли сельхозназначения.

«В Карелии их достаточно, это показала инвентаризация, которую мы завершили в конце прошлого года: более 700 земельных участков общей площадью 18,7 тыс. га готовы к вовлечению в хозоборот», — пояснил губернатор.

Он также считает, что упрощенный порядок будет способствовать развитию фермерских хозяйств и увеличению объемов сельхозпродукции.



«Что следует помнить тем, кто планирует взять земельный участок в аренду. Использовать участки можно только по прямому назначению — для сельского хозяйства. В субаренду сдавать участок нельзя. При этом фермеры могут каждые пять лет продлевать срок аренды и получить преимущество выкупа участка», — добавил глава Карелии.