Глава Карелии обозначил ключевые задачи перед региональным отделением Российского военно-исторического общества на 2026 год

Сегодня глава Республики Карелия Артур Парфенчиков провел рабочее заседание с представителями регионального отделения Российского военно-исторического общества в Карелии и его Попечительским Советом. Встреча стала значимым событием: в Петрозаводск прибыл заместитель начальника Управления Президента по государственной политике в гуманитарной сфере, заместитель председателя РВИО Николай Павлович Овсиенко. В обсуждении приняли участие председатель карельского отделения РВИО Роман Пивненко, а также члены Попечительского совета регионального отделения.
В ходе заседания были подведены итоги работы в 2025 году и определены основные направления дальнейшей деятельности. Одним из главных результатов Артур Парфенчиков отметил разработку учебника по истории Карелии в четырех томах.
— Благодарю всех членов регионального отделения, которые активно принимали участие в научных исследованиях и конференциях, лекциях в образовательных учреждениях, выставках в музеях и библиотеках, издании и презентации книг. Самым масштабным событием стала Всероссийская научная конференция «Вклад Карельского фронта в Великую Победу», которая прошла 29 сентября в Петрозаводске, собрав участников из 10 регионов страны, — подчеркнул Глава республики.
Глава региона поручил Министерству образования и спорта, Министерству культуры и Управлению по молодежной политике создать на базе школьных музеев и модельных библиотек местные отделения РВИО с участием, прежде всего, учителей истории и активных поисковиков. По словам Артура Парфенчикова, главная цель заключается в объединении всех заинтересованных людей: исследователей, педагогов, предпринимателей, поисковиков и тех, кто готов вносить вклад в сохранение исторической памяти.
Кроме того, среди ключевых задач на предстоящий год: создание музея, посвященного партизанскому движению, сохранение и популяризация оборонительных сооружений Кархумяки, а также издание книг, посвященных малоизученным страницам истории Карельского фронта.
Николай Овсиенко высоко оценил работу регионального отделения и подчеркнул значимость попечительского совета, председателем которого является Артур Парфенчиков.
Работа по сохранению военной истории Карелии продолжится в рамках сотрудничества с Российским военно-историческим обществом.