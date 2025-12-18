Глава Карелии обозначил важнейшие для региона направления работы по итогам прямой линии Президента России

Среди приоритетных тем – поддержка семей с детьми, развитие транспортной и энергетической инфраструктуры, доступность медицины.

19 декабря состоялась большая прямая линия «Итоги года с Владимиром Путиным». Традиционно в преддверии наступления Нового года президент России ответил на вопросы журналистов и жителей нашей страны. Нынешняя трансляция побила рекорд по своей продолжительности и продлилась почти 4,5 часа.

Одной из центральных тем стали меры поддержки семей с детьми и их совершенствование. Вопросы от родителей и тех, кто только планирует ими стать, приходили из разных уголков страны. Они касались детских пособий, семейной ипотеки, помощи молодым семьям. Сегодня повышение демографии – одна из ключевых задач для России. Владимир Путин отметил, что стране нужно добиться рождаемости хотя бы в 2 ребенка на женщину, при этом он подчеркнул, что с появлением детей семья не должна чувствовать снижение достатка.

По итогам прямой линии глава Карелии Артур Парфенчиков отметил, что наша республика полностью поддерживает приоритеты социальной защищенности родительства и детства, обозначенные президентом страны. Уже сегодня в регионе действует широкий комплекс мер поддержки семей с детьми и его продолжают расширять. По инициативе главы Карелии в 2025 году студентки, обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и вузах, не достигшие 25 лет, начали получать единовременную денежную выплату в размере 100 тыс. рублей в связи с рождением ребенка. Эту меру господдержки Артур Парфенчиков поручил усовершенствовать Министерству социальной защиты республики. А именно повысить сумму единовременной выплаты, а также предусмотреть новую выплату за второго и последующих детей, рожденных во время учебы и расширить возможность получения выплаты до 30 лет для обучающихся очно и проживающих в республике. Также по инициативе главы Карелии в этом году были расширены направления использования регионального материнского (семейного) капитала. Теперь эти средства (часть средств) можно использовать не только на улучшение жилищных условий, но и на приобретение земельного участка, а также на получение образования детьми, что открывает новые возможности для семей в планировании будущего детей.

Помимо этих мер поддержки, в Карелии действуют и другие – единовременная денежная выплата семьям при одновременном рождении троих и более детей на приобретение или строительство жилья, ежегодная компенсационная выплата на приобретение школьных принадлежностей для детей из многодетных семей, комплекты «Подарок новорожденному» с детскими принадлежностями, обеспечение молочными продуктами, лекарственными препаратами и т.д. Мамы с детьми проходят переобучение и открывают собственное дело при поддержке службы занятости, точечные вопросы помогает решать заключение социального контракта.

В рамках поддержки многодетных семей по инициативе главы республики введены новые государственные награды – орден «Материнская слава Карелии» и медаль «За заслуги в воспитании детей». Эти почетные награды призваны отметить труд родителей, воспитывающих более трех детей, и подчеркнуть общественное признание их заслуг.

Артур Парфенчиков подчеркнул, что для Карелии также важными являются и другие темы, поднятые в ходе прямой линии: поддержка закупок общественного транспорта для регионов, ремонт региональных дорог, доступность медицины, ремонт школ и детских садов, особое внимание уделят развитию энергетической системы северных территорий. Конечно, в центре внимания оказались и меры поддержки участников СВО и их семей. Отдельно Владимир Путин поблагодарил субъекты за успешную реализацию региональных аналогов президентского проекта «Время героев». В республике сегодня действует образовательная программа «Герои Карелии». Благодаря ей участники и ветераны СВО проходят переобучение, чтобы получить возможность работать в органах власти, на ведущих предприятиях, в организациях и учреждениях региона.