Глава Карелии обсудил с резидентами технопарка «Онежский» планы по развитию

Сегодня договоры аренды помещений заключены с 8 арендаторами, практически все помещения заняты производствами.

В ходе рабочей поездки в Кондопожский район Глава Карелии Артур Парфенчиков посетил технопарк «Онежский» и встретился с резидентами промышленной площадки.

— Сегодня в технопарке представлены предприятия самой разной направленности, создано большое количество рабочих мест. Спрос на площади серьезный, и все основные помещения заняты резидентами — нужно искать возможности для расширения, — сказал Артур Парфенчиков.

На сегодняшний день технопарк заработал на полную мощность. В цехах разместили 8 различных производств в сфере легкой промышленности и деревообработки. Так, совсем недавно в технопарке запустили новое предприятие по изготовлению упаковки для пищевой промышленности и медицинских изделий.

Глава Карелии встретился с представителями компании ООО «Фармполимер» и обсудил с ними планы по дальнейшему развитию предприятия. ООО «Фармполимер» — это дочерняя компания НПО «Биомедицинские инновационные технологии», которое уже к концу 2025 года планирует запустить в поселке Березовка Кондопожского района завод по переработке водорослей. Готовая полимерная упаковка будет использоваться на новом перерабатывающем производстве — для расфасовки лечебного, диетического и детского питания из ламинарии и фукуса, добытого в Белом море.

— Это удачный пример синергии и локализации производств. Предприятие по изготовлению упаковки перенесли в Карелию из Тульской области, следом планирует переехать и часть сотрудников. Также работаем с другой нашей компанией «Ягоды Карелии» для добавления в линейку продукции из водорослей натуральных ягод — это логичный комплексный подход в развитии сотрудничества между местными предприятиями, — сказал Артур Парфенчиков.

Планируется, что завод в Березовке будет выдавать 10 тыс. тонн готовой продукции в год.

— Нашу продукцию мы экспортируем в более 50 стран и реализуем на российском рынке. Пока упаковку под готовый продукт мы отправляем в Тверь, но с 2026 года будем использовать ее на новом заводе в поселке Березовка, — рассказал директор по развитию НПО «БИТ» Артем Силаков. — Благодарны Правительству Карелии за созданные в технопарке условия — пониженные ставки арендной платы, дешевое электричество, возможность компенсировать часть затрат на новое оборудование.

Встретился Глава Карелии и с другими резидентами технопарка. ООО «Карелия групп» — один из лидеров по производству двутавровой деревянной балки стандарта Н20 Beams. Свой проект предприятие реализует в рамках импортозамещения. Инвестиции в проект составят не менее 121 млн рублей, также будет создано 40 рабочих мест. Уже сейчас на производстве трудится 19 сотрудников из Кондопоги и Петрозаводска. Сегодня компания отгружает заказ в Дубай — 20 тыс. погонных метров продукции.

— Видим результат бизнес-миссий в арабские страны — карельская продукция там востребована. Арабский рынок обладает высокой маржинальностью и спросом на высокое качество. Получилось найти успешный сегмент на продукцию из еловой древесины. Продолжим помогать нашим предпринимателям в продвижении на новые рынки сбыта, — отметил Артур Парфенчиков.

Как сообщил директор предприятия Алексей Малеванный, 70% произведенных балок уходят на экспорт, остальные 30% закупают в России. Также руководитель поделился планами по дальнешему развитию предприятия — за счет кредита на свободных площадях цеха установят ещё одну линию по производству декинговой доски.

Также среди резидентов технопарка «Онежский» — ООО «НПО РОСА», специализирующееся на выпуске малых архитектурных форм из вторсырья. Предприятие производит антивандальные скамейки, урны, остановочные комплексы, контейнерные площадки, материалы для обустройства пешеходных троп. Вторсырье компании поставляет Карельский экологический оператор, который собирает и сортирует коммунальные бытовые отходы на территории республики. Сегодня в работе НПО «РОСА» заказы из Кеми, Пудожа, Костомукши и Питкяранты. Ранее с продукцией компании уже познакомились жители Сортавалы.

Продолжает трудиться в технопарке индивидуальный предприниматель Игорь Расчетин. На промышленной площадке он занимается проектированием и созданием прогулочных и спортивных судов. Прямо сейчас Игорь Расчетин строит 10-метровую парусно-моторную ладью. Это первый заказ из Карелии, до этого большинство заказов поступало из Москвы и Санкт-Петербурга, но лодки Игоря Расчетина востребованы и в других уголках страны. Среди интересных заказов, например, каяки, созданные специально для съемок фильма.

Также в числе арендаторов площадей технопарка — производители гибкой доски, медицинских расходных материалов, текстильных изделий. Привлекают резидентов не только созданные комфортные условия для работы и вся необходимая инфраструктура, для них действует льготная система налогообложения. Кроме того, «Онежский» расположен на территории опережающего развития «Кондопога». Для резидентов ТОР также установлены льготы на прибыль организаций — 5% вместо 25% в течение 5 лет. Предприятия могут воспользоваться и другими мерами поддержки Правительства республики — например, компенсировать часть расходов на приобретение оборудования. Итог этой работы — создание перспективы устойчивого роста экономики всего Кондопожского района.

В ходе обсуждения дальнейшего развития технопарка Глава Карелии дал поручение профильным ведомствам проработать возможность остановки рядом с территорией промышленного объекта новой электрички, которую запустят уже в эти выходные и которая свяжет прямым сообщением Петрозаводск, Кондопогу и поселки Прионежского района.