Глава Карелии обсудит проблемы Олонецкого района онлайн

Глава республики в пятницу проведет совещание по социально-экономическому развитию Олонецкого района.

В пятницу, 11 февраля, состоится совещание по социально-экономическому развитию Олонецкого района. Глава Карелии Артур Парфенчиков проведет его в онлайн-режиме в соцсети.

«В прямом эфире обсудим актуальную повестку», - пишет Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Начало трансляции в 09:00.

Свои вопросы жители Олонецкого района могут задать в комментариях к посту главы республики.