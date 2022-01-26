Глава Карелии обсудит проблемы жителей Пудожского района онлайн

Артур Парфенчиков 27 января проведет онлайн-совещание, посвященное социально-экономическому развитию Пудожского района.

Сегодня, 27 января, состоится совещание по развитию Пудожского района. На встрече будут обсуждаться проблемы, волнующие местных жителей, а также задачи для развития территории, сообщили в правительстве республики.

Трансляция будет доступна на официальной странице главы Карелии в социальной сети «ВКонтакте».

Начало онлайн-совещания в 17.00.

Ранее сообщалось, 27 января секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев посетит столицу Карелии. В ходе рабочего визита в республику 27 января Николай Патрушев примет участие в церемонии закладки памятной капсулы в знак начала реализации проекта строительства цифровой верфи. Мероприятие пройдет на территории Онежского судостроительно-судоремонтного завода.