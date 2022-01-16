Глава Карелии обсудит в соцсети социально-экономическое развитие Лоухского района

До начала совещания 18 января можно задавать вопросы в комментариях к посту на странице главы Карелии Артура Парфенчикова.

На своей странице в соцсети Артур Парфенчиков сообщил, что возобновляет совещания по социально-экономическому развитию районов Карелии.

«Принял решение изменить формат: чтобы не тратить время на отчеты о том, что сделано, буду прикреплять их отдельным файлом. В ходе совещания будем обсуждать нерешенные проблемы и определять дальнейший план действий», - написал Парфенчиков.

Первое совещание состоится во вторник, 18 января. Жители Лоухского района могут присоединится к обсуждению и задать вопросы в комментариях к этому посту.

Онлайн-трансляция будет доступна на странице у главы. Начало в 15.00 во вторник, 18 января.