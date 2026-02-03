Глава Карелии: Онежскую набережную Петрозаводска отремонтируем при поддержке Москвы

– Благодарю Сергея Семёновича за поддержку и помощь нашей республике! Спасибо нашему партнёру и инвестору – компании «БИОЭН» за активную социальную политику! – добавил глава региона, комментируя итоги встречи с мэром Москвы.

Для благоустройства Онежской набережной в Петрозаводске предприятие изготовит более 20 000 кв. метров плит из карельского гранита.

– Благоустройство любимого места отдыха горожан и наших гостей требует ремонта. Мне часто задают вопросы о сроках ремонтных работ, в том числе мы говорили об этом на недавней встрече с активом Петрозаводска. Пообещал, что буду готов сообщить новости по результатам моей поездки в Москву, – рассказал глава Карелии. – Сергей Семёнович поддержал нашу просьбу, а реализацию проекта возьмёт на себя компания «БИОЭН».Напомним, на территории Карелии компания «БИОЭН» добывает щебень и производит строительно-дорожные изделия из природного камня. В рамках заключенного в 2024 году первого в России офсетного контракта был построен завод на Ситозерском карьере. В планах – строительство ещё двух.

О реализации проекта и дальнейшем развитии сотрудничества между двумя субъектами договорились по итогам встречи глава Карелии и мэр российской столицы Сергей Собянин.

