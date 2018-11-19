Парфенчиков определил, кто выберет главу администрации Лоухского района

Глава Карелии Артур Парфенчиков назначил трех представителей в конкурсную комиссию по отбору кандидатов на должность руководителя администрации Лоухского района.

Как следует из распоряжения главы республики, членами конкурсной комиссии для проведения конкурса стали: депутат Законодательного собрания Николай Зайков, министр национальной и региональной политики Сергей Васильев, а также представитель главы Карелии в парламенте Юрий Шабанов.

Дата проведения конкурса - 20 ноября 2018 года.

Напомним, в декабре 2017 года по итогам конкурсного отбора на эту должность был избран Александр Федоренко.