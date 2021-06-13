Глава Карелии опубликовал фото, как он участвовал в Дне донора

Глава Карелии Артур Парфенчиков призвал жителей республики участвовать в донорском движении и подал им пример.

Свою фотографию из Службы переливания крови он опубликовал на странице Вконтакте.

«Известный факт: донорская кровь хоть раз в жизни нужна каждому третьему человеку. Поэтому так важно, чтобы наши медучреждения не испытывали ее недостаток.

Друзья, если ваш возраст и состояние здоровья позволяют, не оставайтесь безучастными. Возможно, именно ваша кровь поможет кому-то вернуть потерянное здоровье или подарит жизнь!», — написал руководитель региона.