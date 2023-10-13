Глава Карелии рассказал о темпах строительства визит-центра комплекса «Беломорские петроглифы»

Подрядчиком туристической стройки выступает карельская компания «Девелопмент Групп».

Как на своей странице в социальной сети рассказал глава республики Артур Парфенчиков, визит-центр в Беломорске обретает свои очертания.



«Был здесь чуть больше месяца назад — с тех пор строители серьезно продвинулись. Уже возводят стены основного здания, параллельно строят котельную, насосную станцию, монтируют инженерные сети — почти завершили устройство водопровода», — сообщил Парфенчиков.



Подрядчик, карельская компания «Девелопмент Групп», должен сдать объект в следующем году. В визит-центре разместят небольшая гостиница, кафе, конференц-зал, а также выставочный зал музея «Беломорские петроглифы».



«Визит-центр — это еще один шаг для развития всего комплекса „Беломорские петроглифы“, который признан всемирным наследием ЮНЕСКО. В рамках индивидуального плана развития Карелии мы создаем здесь современную инфраструктуру: реконструировали павильон над „Бесовыми следками“, построили дорогу к петроглифам, сейчас ремонтируем мост через протоку „Кислый Пудас“. Есть абсолютная уверенность в важности этого проекта для развития нашего севера и, конечно, Беломорска, поэтому и тратим на реализацию проекта серьезные федеральные средства», — отметил руководитель региона.







