Глава Карелии открыл физкультурно-оздоровительный комплекс в Медвежьегорске

ФОК в Медвежьегорске - долгожданный объект, который, несмотря на смену недобросовестных подрядчиков, был успешно введен в эксплуатацию и готов принимать первых посетителей.

ФОК — пример эффективного изменения норм ценообразования в строительстве. Ранее Артур Парфенчиков добился на федеральном уровне корректировки строительных индексов, благодаря чему к возведению объекта удалось привлечь серьезного подрядчика — карельскую компанию «КСМ», напомнили в правительстве республики.

Сегодня, 13 мая, в Медвежьегорске состоялась торжественная церемония открытия физкультурно-оздоровительного комплекса.

В новом физкультурно-оздоровительном комплексе, построенном в рамках нацпроекта «Демография», расположены два спортивных зала: универсальный зал площадью 735 квадратных метров и зал для спортивной гимнастики площадью 295 квадратных метров. Кроме того, спорткомплекс включает в себя тренажерный зал, раздевалки и душевые, медицинский кабинет, кабинеты администрации и технические помещения. Символический ключ от физкультурно-оздоровительного комплекса был вручен воспитанникам Детско-юношеской спортивной школы № 2 Медвежьегорска — призерам чемпионата Карелии по волейболу Екатерине Приймак и Прохору Федулину. Новый спортивный объект будет использоваться и для тренировочных занятий учащихся спортивных школ Медвежьегорского района, и для занятий физической культурой и спортом всех любителей здорового образа жизни. В спорткомплексе можно будет проводить также соревнования регионального уровня. Глава Карели Артур Парфенчиков лично осмотрел новый комплекс. «Не все шло гладко, сдвигались сроки, менялись подрядчики и строительные компании, но я хочу поблагодарить компанию „КСМ“, которая пришла на недостроенный объект и довела работы до конца. Жители города и района получили хороший, достойный спортивный объект с прекрасными залами, комфортными условиями для занятий спортом и физкультурой. В новом комплексе можно заниматься спортом на серьезном уровне, а можно просто прийти поиграть в волейбол, баскетбол, позаниматься гимнастикой. Хочу пожелать всем хорошего настроения, здоровья, активного долголетия! И пусть Медвежьегорский район и наша Карелия развиваются!». В честь открытия комплекса с показательными номерами выступили юные спортсмены Медвежьегорска.