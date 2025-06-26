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Глава Карелии открыл IX Международный музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony

Новости. Культура
08:30, 19 Июля 2025
фото: Правительство Карелии

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В Год 80-летия Великой Победы и Год защитника Отечества в первый вечер более 100 артистов легендарного Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова исполнили бессмертные произведения о подвигах и памяти.

18 июля в Горном парке «Рускеала» открылся IX Международный музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony. Большое культурное событие лета проходит уже девятый раз, продолжая традицию соединения музыки и природы. Гостей фестиваля поприветствовал Глава Карелии Артур Парфенчиков, по инициативе которого проходит Ruskeala Symphony.

— Фестиваль живет и развивается, становится еще разнообразнее, интереснее и ярче. Как и предыдущие фестивали, нынешний подарит вам много открытий, эмоций. Уверен, он будет замечательным, — обратился Глава Карелии к поклонникам музыки.

Ruskeala Symphony начался грандиозным концертом Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова. В таком составе коллектив приехал в Карелию впервые. Более ста артистов на сцене, живой звук, масштабная программа, посвящённая 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, − всё это создало атмосферу, в которой история, искусство и сильные эмоции слились воедино.

— Символично, что в Год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Год защитника Отечества, объявленный Президентом России, наш фестиваль открылся выступлением легендарного коллектива — ансамбля имени Александрова. Этот концерт — дань памяти защитникам, которые 80 лет назад отстояли независимость нашей Родины. Тяжелейшие бои шли на карельской земле. И здесь, совсем недалеко, снимался великий фильм о войне «А зори здесь тихие», — отметил Артур Парфенчиков.

Специально для гостей фестиваля ансамбль имени Александрова исполнил песню «Солдаты Карельского фронта». Глава республики выразил прославленному коллективу признательность за участие в музыкальной программе Ruskeala Symphony и вручил Благодарственное письмо.

В основной день фестиваля, 19 июля, гостей ждет множество концертов на уникальных площадках парка, от фолка и джаза до карильона и альпийского рога. Завершится он по традиции гала-концертом с участием солистов ведущих российских театров и Симфонического оркестра Карельской государственной филармонии.

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