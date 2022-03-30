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Глава Карелии открыл новый детский сад в поселке Ильинский

Новости. Общество
16:18, 22 Апреля 2022
фото: © Правительство Карелии

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Теперь в этом и ближайших населенных пунктах полностью ликвидирована очередь в дошкольные учреждения.

В здание, рассчитанное на 200 мест, перевели детей из пяти старых деревянных корпусов. Новый детский сад построили с перспективой на рост рождаемости: сейчас его посещают порядка 130 детей из поселка и совхоза Ильинский, а также деревень Нурмойла, Алексала, Большаково, Тулокса, Еройла и Герпяля. Для них организовано восемь групп, в том числе одна для самых маленьких — от полутора до двух лет.

На первом этаже здания разместили группы для детей младшего и среднего возраста, пищеблок, медицинский кабинет и хозяйственные помещения. На втором этаже — группы для детей постарше, спортивный и музыкальный залы. На территории вокруг сада благоустроили восемь зон для прогулок, а также спортивные площадки.

В старых корпусах отсутствовали и спортивный, и актовый зал, а пищеблок находился в отдельном здании. В половине групп не было отдельных помещений для спален. К канализации был присоединен только один из корпусов.

«Для нас с ребенком сегодня произошло настоящее чудо: мы шли сюда буквально со слезами на глазах. В старые корпуса ходили ещё мои родители, а потом и я. То, что было, и есть сейчас — это небо и земля», — отметила мама одной из воспитанниц Алевтина Ефимова.

Подрядчиком на объекте выступила компания «КСМ», его сдали под ключ, то есть с полной отделкой, оборудованием и мебелью. Артур Парфенчиков поблагодарил компанию за работу и поздравил жителей Ильинского.

«Самая большая радость для нас — видеть лица довольных детей. Я желаю, чтобы вскоре вам и этого сада было мало. Лет за 5 — 6 мы должны все садики в Карелии привести в отличное состояние: для детей должно быть самое лучшее», — отметил Артур Парфенчиков.

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