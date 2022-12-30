Глава Карелии отметил 82-летнюю петрозаводчанку, врача, спасшую новорожденную девочку (ВИДЕО)

Артур Парфенчиков рассказал на своей странице об одном из лауреатов года — Тамаре Мазуркевич, спасшей жизнь ребенку соседей.

Глава региона Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети разместил видео об одном из Лауреатов года Республики Карелия.

«Бывших врачей не бывает. Яркий тому пример — наш Лауреат года Тамара Мазуркевич. С большим удовольствием вручил ей награду, — рассказал Артур Парфенчиков. — Опыт Тамары Александровны — врачу 82 года — пригодился, когда у соседки начались преждевременные роды. Пенсионерка не растерялась, быстро и грамотно провела реанимацию новорожденной».

«Столица на Онего» рассказывала об этой ситуации, случившейся в минувшим году. Тамара Мазуркевич смогла помочь новорожденной девочке, ребенку соседей, которая после стремительных родов не могла дышать. В результате грамотных действий соседки ребенок выжил — скоро девочке будет уже год.