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Глава Карелии отметил грамотную работу Минздрава по обеспечению кислородом ковид-центров республики

Новости. Общество
11:10, 04 Июля 2021
фото: Артур Парфенчиков/vk.com/aparfenchikov

Артур Парфенчиков поблагодарил Министерство здравоохранения республики и его руководителя за установку специальных станций по производству кислорода в ковид-центрах.

«С удовлетворением отмечаю грамотную работу Минздрава Республики и лично Министра М. Е. Охлопкова по системной организации работы на данном направлении. И сейчас, когда многие регионы страны сигнализируют о проблемах в обеспечении кислородом медицинских учреждений, в Карелии ситуация находится под контролем», - пишет глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Как отметил губернатор, для обеспечения стабильного снабжения медицинским кислородом ковидных стационаров и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций при работе с баллонами, содержащими кислород, Минздрав Карелии ещё зимой 2021 года решил закупить стационарные кислородные станции – кислородные концентраторы, которые сами производят кислород. В марте такое оборудование появилось в Межрайонной больнице № 1 в Костомукше, в мае - станцию «Провита-400» производительностью 420 л/мин. (100 баллонов в сутки) установили в Республиканской инфекционной больнице, в июне – в Госпитале для ветеранов войн, в июле – в Сегежской ЦРБ. Стоимость одной установки «Провита-400» составляет 8,5 млн рублей.

По словам Парфенчикова, в ближайшее время такие станции появятся в Медведьегорской ЦРБ и Паллиативном центре.

«Произошедшая авария на заводе по производству медицинского кислорода в Санкт-Петербурге (он является единственным поставщиком медицинского кислорода на Северо-Западе) показала, что нельзя зависеть от одного поставщика. Поэтому установка специальных станций по производству кислорода в ковидных стационарах было совершенно оправданным решением», - считает глава Карелии, поблагодарив министра здравоохранения Михаила Охлопкова и всех специалистов министерства, медицинских учреждений, занимающихся этой работой.

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