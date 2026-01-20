Глава Карелии отправил председателя Госкомитета по жилнадзору в Сегежу решать проблемы с теплом

Там необходимо урегулировать ситуацию с подачей тепла, а также проанализировать с жителями работу управляющей компании «Умка».
Сегодня в ходе онлайн-совещания по развитию Петрозаводска глава Карелии Артур Парфенчиков поручил председателю Госкомитета по строительному, жилищному и дорожному надзору Григорию Вертинскому выехать в Сегежу для урегулирования ситуации с подачей тепла в квартиры после аварии:
— Мне продолжают поступать жалобы от жителей Сегежи. Прошу вас выехать в Сегежу и на месте посмотреть, почему столь продолжительное после аварии время продолжают поступать обращения.
Глава Карелии обратил внимание и на работу федеральной УК «Умка», работающей в разных регионах, к которой значительное количество нареканий со стороны жителей. Под управлением этой компании в Петрозаводске 39 домов. Глава Карелии поручил Григорию Вертинскому встретиться с жителями этих домов и убедить их сменить управляющую компанию.
— Та же компания работает и в Сегеже. И там тоже холод. Давайте разберемся с этим. Это важнейший вопрос. В пятницу прошу доложить о работе, — потребовал Артур Парфенчиков.